У акул бывают оргии? Ученые стали свидетелями «группового секса» морских хищниц

Впервые в истории наблюдений ученым удалось заснять на видео процесс спаривания калифорнийских тройнозубых акул в их естественной среде.

Уникальные кадры, полученные у канадского побережья, преподнесли сенсационное открытие: оказалось, что для этих хищниц характерно групповое репродуктивное поведение. Соответствующий отчет был опубликован в издании The Guardian.

Ценнейшие видеоматериалы, запечатлевшие подводную «оргию», стали первым документальным свидетельством брачных ритуалов данного вида. Исследователь Уго Лассо наблюдал, как два самца поочередно вступали в контакт с одной самкой. Этот интенсивный процесс, занявший около полутора минут, полностью истощил самцов. «После спаривания они были настолько измождены, что неподвижно лежали на морском дне, в то время как самка вполне бодро уплыла прочь», — прокомментировал биолог.

Ученый подчеркнул, что групповое спаривание среди акул остается явлением, слабо изученным наукой. Это кардинально отличает их, к примеру, от дельфинов, известных своей высокой сексуальной активностью. Специалист в области морской экологии Кристин Даджтон отметила, что данная видеозапись имеет огромное значение для защиты этого уязвимого вида, поскольку идентифицирует важнейший район размножения. Эксперта особенно удивил факт последовательного участия двух самцов.

