Ученые дали название окраске клонированной коровы в Подольске
Фото: [пресс-служба администрации г. о. Подольск]
В рамках фотопроекта «Цвета науки», который реализует Российский научный фонд, было придумано название для окраски клонированной коровы Цветочек из Подольска. Об этом рассказали в муниципальной администрации.
Фотография коровы вошла в сувенирную серию проекта, а цвет животного назвали «клонированный пегий».
Корове дали имя Цветочек по клеточной линии, которая использовалась как донор ядра яйцеклетки. В 2020 году животное стало первым клоном крупного рогатого скота в стране. Позднее у Цветочка родилось здоровое потомство — корова Декабристка.