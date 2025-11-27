Ученые из Кельна выяснили, почему нервы не восстанавливаются при диабете

Немецкие ученые из Университета Кёльна обнаружили ключевую молекулу, которая мешает восстановлению поврежденных нервов при диабете. Ею оказался белок p53, чрезмерное накопление которого в нервных клетках блокирует процессы регенерации.

В ходе экспериментов на диабетических мышах исследователи, подавив гиперактивность этого белка, добились впечатляющих результатов: заживление нервных волокон у больных животных достигло уровня здоровых. Это подтвердилось улучшением как двигательных функций, так и чувствительности — грызуны стали более подвижными и меньше страдали от боли.

Важно, что терапия с использованием специального пептида, нацеленного на первопричину, была эффективна даже при уже развившейся нейропатии. Ученые подчеркивают, что сбой в регенерации начинается еще до появления первых симптомов, что указывает на роль этого механизма в самом развитии болезни.

Это открытие прокладывает путь для создания принципиально новых лекарств от диабетической нейропатии — тяжелого и распространенного осложнения, которое сегодня считается неизлечимым.

