Ученые нашли новый способ бросить курить с первого раза

Международная группа ученых совершила открытие, которое может перевернуть подход к лечению никотиновой зависимости, пишет портал pronedra.ru. Они выяснили, что однократный прием псилоцибина помогает бросить курить в четыре раза эффективнее, чем обычный никотиновый пластырь.

В исследовании участвовали 82 добровольца, которые раньше безуспешно пытались отказаться от сигарет. Участников разделили на две группы. Первая — получила одну дозу псилоцибина, вторая — использовала никотиновые пластыри.

Через полгода в группе с пластырем бросили курить только 10%. А вот среди тех, кто принимал псилоцибин, этот показатель достиг 40,5%.

Как это работает? Никотин изменяет нейронные связи в мозге, формируя стойкую зависимость. Псилоцибин, по наблюдениям исследователей, способен «перезагружать» нейронные сети, разрушая замкнутый круг привычки. Многие участники эксперимента признались, что после приема вещества у них просто пропало желание закурить.

Важно, что ученые не зафиксировали серьезных побочных эффектов. Однако психиатры и наркологи предостерегают от самостоятельных экспериментов. Псилоцибин относится к психоактивным веществам, его применение без контроля врача опасно.

Тем не менее открытие дает надежду миллионам курильщиков. Сейчас исследовательская группа готовится к новому этапу, чтобы проверить долгосрочный эффект и безопасность метода.

