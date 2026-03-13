Глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев предложил увеличить перечисления за полисы ОМС для курильщиков, сообщил tagilcity.ru. Редакция разбиралась, насколько реально реализовать данную инициативу. Например, как отличить курящего пациента от некурящего?

По информации издания, теоретически для получения стандартного полиса ОМС гражданину можно предложить сдавать анализ на продукт распада никотина — котинин. Мера позволит определить, есть у человека вредная привычка. Однако возникают другие вопросы, которые также требуют решения.

Корреспондент перечислил их: кто будет обязан оплачивать ОМС — работодатель или сам курильщик. Кроме того, не стоит забывать, что некоторые граждане пользуются электронными сигаретами. В таком случае риски для здоровья легких также велики. Важно, чтобы специалисты могли установить факт курения.

По данным издания, бюджет ОМС получит прибавку даже если ввести для курильщиков доплату в 500 или 1 тыс. руб. Однако увеличивается риск обратного эффекта. Граждане, для которых сумма окажется большой, перестанут официально оформлять полисы, что снизит количество визитов к врачам.

«Лечить запущенные болезни на поздних стадиях всегда дороже, чем профилактировать», — отметил автор статьи.

Ранее сообщалось, что в России запустят бесплатную вакцинацию от рака в 2026 году.