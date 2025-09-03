Ученые превратили раковую опухоль в мишень для иммунитета

Его главная особенность — это способность не просто уничтожать раковые клетки, но и «помечать» их для иммунной системы, запуская механизм иммуногенной клеточной смерти. Исследование опубликовано в авторитетном журнале Journal of Medicinal Chemistry.

Новый препарат представляет собой комплекс галлия со специально подобранными органическими лигандами. В лабораторных условиях продемонстрирована его высокая эффективность против агрессивных линий рака, включая опухоли молочной и поджелудочной желез, а также шейки матки. Препарат запускает характерные для иммуногенной гибели процессы: экспрессию белка кальретикулина на мембране клетки и активное выделение «сигналов опасности» — молекул АТФ. Это делает погибающую опухоль видимой для иммунных клеток, стимулируя мощный ответ против заболевания.

Особенно впечатляющие результаты были получены на трехмерных клеточных культурах (сфероидах), моделирующих реальные опухоли. Даже в малых дозах комплекс галлия показал способность к полному уничтожению этих образований.

По словам исследователей, данное соединение является одним из первых в своем классе, обладающим двойным действием: прямым цитотоксическим эффектом и одновременной активацией противоракового иммунитета. Эта уникальная комбинация открывает широкие перспективы для создания новых схем химиоиммунотерапии, особенно в лечении метастатических форм рака.

Ранее сообщалось о том, что в Англии успешно протестировали новую вакцину против двух видов рака.