Ученые спорят о явлении магнитных бурь и их влиянии на здоровье человека

Уходящий год стал рекордным по количеству геомагнитных возмущений, а начало зимы ознаменовалось новым всплеском солнечной активности. По информации метеорологов, полная стабилизация обстановки ожидается только к ближайшим выходным.

Специалисты отмечают, что в декабре стоит ожидать несколько периодов возбужденной магнитосферы, в том числе слабые магнитные бури 23 и 30 числа.

Понятие магнитной бури появилось еще в XIX веке — в научном сообществе о ней впервые заговорил Александр фон Гумбольдт. Современная наука объясняет это явление взаимодействием магнитного поля Земли с солнечным ветром и выбросами плазмы. Однако вопрос о воздействии на здоровье остается спорным.

С одной стороны, медицинская статистика фиксирует увеличение числа госпитализаций с инфарктами и инсультами в дни высокой геомагнитной активности. С другой — многие физики и психологи склонны считать это результатом массового самовнушения.

Врачи рекомендуют людям из групп риска в периоды магнитных бурь внимательнее контролировать артериальное давление, соблюдать режим сна и по возможности избегать эмоциональных нагрузок.

Здоровый образ жизни и отказ от алкоголя помогают минимизировать потенциально неприятные ощущения. При этом специалисты едины во мнении, что главную угрозу магнитные бури представляют не для людей, а для технологической инфраструктуры: спутниковых систем, навигации и энергетических сетей.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил о снижении интенсивности магнитной бури снизилась до уровня G1.