Интенсивность магнитной бури снизилась до уровня G1

Магнитная буря, начавшаяся на Земле, продолжается. Первые геомагнитные колебания были зафиксированы еще вечером 3 декабря, а пик возмущений, превысивший уровень G2, пришелся на полночь.

По словам специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, сейчас интенсивность бури снизилась до класса G1. Несмотря на это, эксперт предупредил о том, что она не утихнет раньше предстоящих выходных.

«Возмущения геомагнитного поля продлятся до пятницы включительно, а сегодня временами величина возмущений, с вероятностью около 85%, будет достигать магнитной бури от слабого до среднего уровня G1-G2», — отметил Леус.

По словам синоптика, возмущения магнитосферы вызваны волной быстрого солнечного ветра, исходящего из корональной дыры на Солнце.

Эта буря последовала за мощной вспышкой X-уровня, произошедшей 1 декабря, которая вошла в пятерку самых сильных с начала года. Ученые предполагают, что по количеству интенсивных магнитных бурь 2025 год может побить все предыдущие рекорды.

