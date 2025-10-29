Ученые впервые зафиксировали волны, которые разогревают внешнюю атмосферу Солнца

Ученые впервые зафиксировали мелкомасштабные крутильные волны Альвена в короне Солнца. Эти магнитные колебания могут быть источником энергии для нагрева внешней атмосферы звезды. Об этом сообщили в Университете Нортумбрии, передает РЕН ТВ .

Данные получены с телескопа имени Дэниела К. Иноуэ на Гавайях с использованием инфракрасного спектрополяриметра Cryo-NIRSP. Инструмент позволяет измерять мельчайшие колебания плазмы и отделять крутильные движения от других видов колебаний.

Исследование возглавил профессор Ричард Мортон. Он подчеркнул, что открытие подтверждает существование волн, предсказанных еще в 1940-х годах, и впервые позволило наблюдать скручивание и раскручивание линий магнитного поля в короне.

Торсионные волны Альвена переносят энергию через плазму и помогают объяснить, почему температура короны достигает миллионов градусов, тогда как поверхность Солнца нагрета до 5,5 тыс. градусов.

Совместная работа ученых из Китая, Бельгии, Великобритании и США позволит лучше прогнозировать солнечные вспышки и их воздействие на спутники, навигационные системы и электросети на Земле.

Ранее сообщалось, что за несколько часов Солнце поглотило две кометы-близнеца.