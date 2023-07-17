Ученые заявили, что нарушения зрения увеличивают риск развития деменции

Ученые из университета Мичигана провели исследование и обнаружили, что нарушение зрения у пациента, повышает риск развития деменции. Результаты были опубликованы в JAMA Ophthalmology .

Учеными были проанализированы данные более 3000 человек. Каждый из них был старше 71 года и проводил скрининг на наличие нейродегенеративных заболеваний. Вдобавок к этому, ученые проверили состояние зрения у пациентов на остроту и чувствительность.

Они обнаружили взаимосвязь между проблемами со зрением и деменцией. Чем больше было проблем, тем выше был риск развития заболевания. У более чем 12% участников были найдены признаки деменции. У более чем 32% пациентов, проблемы со зрением сопровождались симптомами слабоумия.

Специалистам пока не удалось установить причины такой связи, но нашли взаимосвязь между зрением и когнитивными способностями человека. Это позволило им предположить, что улучшение зрения могло бы снизить риск возникновения деменции или замедлить ее развитие.

Прошлые исследования специалистов связали потерю зрения с социальной изоляцией и трудностями в чтении, что указывает на ухудшение когнитивных функций.