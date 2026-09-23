Минфин хочет заглянуть внутрь крипторынка: что собираются узнать власти

ТАСС: Чебесков заявил о планах получить более полную картину крипторынка России

Общество

Минфин России рассчитывает, что принятое законодательство позволит в ближайшее время точнее оценивать объем российского крипторынка, структуру операций и динамику его развития. Об этом в интервью ТАСС на Московском финансовом форуме сообщил заместитель министра финансов Иван Чебесков.

По словам замминистра, сейчас значительная часть операций с криптовалютами находится за пределами регулируемого контура. Из-за этого при оценке масштабов рынка государственным органам во многом приходится использовать экспертные расчеты.

Чебесков отметил, что после принятия соответствующего законодательства ситуация должна измениться. В Минфине рассчитывают получить более подробную информацию о состоянии крипторынка и его основных показателях.

В частности, речь идет о возможности точнее определять общий объем рынка, структуру проводимых операций и изменения этих показателей со временем.

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