Минфин хочет заглянуть внутрь крипторынка: что собираются узнать власти

Минфин России рассчитывает, что принятое законодательство позволит в ближайшее время точнее оценивать объем российского крипторынка, структуру операций и динамику его развития. Об этом в интервью ТАСС на Московском финансовом форуме сообщил заместитель министра финансов Иван Чебесков.

По словам замминистра, сейчас значительная часть операций с криптовалютами находится за пределами регулируемого контура. Из-за этого при оценке масштабов рынка государственным органам во многом приходится использовать экспертные расчеты.

Чебесков отметил, что после принятия соответствующего законодательства ситуация должна измениться. В Минфине рассчитывают получить более подробную информацию о состоянии крипторынка и его основных показателях.

В частности, речь идет о возможности точнее определять общий объем рынка, структуру проводимых операций и изменения этих показателей со временем.