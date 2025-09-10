Ученые заявили, как безымянный палец связан с алкоголизмом

Новое исследование выявило связь между длиной безымянного пальца и склонностью к алкогольной зависимости. У мужчин эта связь проявляется сильнее из-за более высокого уровня тестостерона. Так убеждают авторы работы, опубликованной в American Journal of Human Biology (AJHB).

Ученые представили любопытное открытие, связав длину пальцев с вероятностью возникновения алкогольной зависимости. Специалисты из Суонсийского университета и Медицинского университета польского города Лодзь провели соответствующее исследование с 258 добровольцами.

Результаты показали, что участники с более длинным безымянным пальцем, как правило, демонстрируют большую предрасположенность к злоупотреблению спиртными напитками. Дополнительно исследователи отметили, что у представителей мужского пола безымянный палец в среднем длиннее, чем у женщин. Авторы предположили, что подобная тенденция объясняется влиянием повышенного уровня тестостерона, наблюдаемого у мужчин, на склонность к алкоголизму.

