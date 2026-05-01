«Там не выжить»: ученый РАН объяснил, почему пилотируемая миссия на Венеру невозможна

Ведущий специалист в области космической биологии Института медико-биологических проблем Российской академии наук (РАН) Владимир Сычев заявил, что полет человека на Венеру невозможен. Причина — экстремальные условия на второй планете от Солнца.

В интервью РИА Новости Сычев отметил, что температура на поверхности этой планеты достигает 400 градусов по Цельсию. Никакой костюм и никакая техника не выдержат такого пекла. Однако в атмосфере Венеры есть слой на высоте около 60 км, где температура держится в пределах 40-60 градусов тепла. Это намного мягче, но там не получится приземлиться. Единственное, что можно сделать в таких условиях — парить.

При этом, добавил ученый, даже если бы люди смогли там находиться, доставить их обратно на Землю — нерешаемая задача.

Сычев также напомнил, что ученые ранее находили в венерианской атмосфере несколько химических соединений, которые могли бы указывать на возможное присутствие микробов. Но эти данные до сих пор остаются спорными.

Ранее ученые нашли доказательства раскола Африки на две части.