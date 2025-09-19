Ученым дали Шнобеля за кормление мышей тефлоном

Среди лауреатов этого года оказалась группа химиков, предложившая необычный способ похудения с использованием тефлона, который добавляли в пищу мышам. Об этом также сообщила «Лента.ру» , ссылаясь на имеющийся в распоряжении список победителей.

В городе Бостон состоялась 35-я торжественная церемония награждения Шнобелевской премией, являющейся пародийной версией знаменитой Нобелевской премии. Этот ежегодный смотр отмечает научные достижения, вызывающие сначала приступы хохота, а впоследствии — серьезные размышления.

В этом году лауреатами стали исследователи, чьи работы затрагивают широкий спектр областей знаний. В категории «Химия» награды удостоилась группа ученых, представивших «тефлоновую диету». В рамках их исследования мыши на протяжении квартала употребляли пищу, в которую был добавлен политетрафторэтилен, известный как тефлон. Животные, несмотря на увеличенные порции, теряли вес из-за отсутствия калорий в этом соединении.

Ранее японцы взяли Шнобеля за «полосатый» эксперимент.