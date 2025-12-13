«Укол молодости» для приматов. Китайские учёные добились биологического омоложения макак: что это значит для людей?

Ученые из Китая совершили прорыв в области борьбы со старением, представив революционную терапевтическую методику.

Ее суть заключается в точечной активации собственной иммунной системы организма при помощи специально разработанного инъекционного препарата. Данный биологический «инструмент» нацелен на селективное уничтожение сенесцентных (состарившихся и утративших функцию) клеток, которые накапливаются в тканях и являются одним из ключевых факторов возрастной деградации. Одновременно технология стимулирует процессы регенерации, побуждая тело производить новые, здоровые клетки.

Фундамент открытия был заложен в ходе экспериментов с пожилыми приматами — макаками. Курсовое введение препарата не вызвало у подопытных животных негативных побочных реакций, но привело к комплексному улучшению жизненных показателей. Исследователи зарегистрировали у обезьян рост когнитивных способностей, усиление репродуктивной функции, а также значимое уменьшение дегенеративных патологий и хронических воспалений в различных органах.

Кумулятивным результатом терапии стало выраженное биологическое омоложение организмов макак, которое эксперты оценили эквивалентом в 2,5 года. На основании полученных данных ученые смоделировали потенциальный эффект от адаптации технологии для человека. Расчеты показывают, что применение методики в клинической практике в перспективе могло бы позволить достичь уровня омоложения, сопоставимого с семью годами «возврата» биологического возраста.

Ранее сообщалось о том, что создан препарат, резко снижающий риск рецидива рака груди.