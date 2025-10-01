В хорватском заливе обнаружили древнеримский корабль с персиками и орехами

На дне хорватского залива Барбир подводные археологи совершили выдающееся открытие — они идентифицировали остов торгового судна, затонувшего здесь в эпоху римского владычества.

Как сообщает издание Croatia Week, находка покоилась под многометровым слоем песка, который в течение почти двух тысячелетий служил ей естественным саркофагом.

Уникальность 12-метрового корабля заключается в исключительной сохранности: уцелели фрагменты его верхней палубы.

«Мы обнаружили кусок древесины с железным гвоздем, что указывает на возможность более значительной находки», — прокомментировал Младен Пешич, директор Международного центра подводной археологии в Задаре.

Предварительный анализ позволил датировать судно I-II веками н.э. Его трюмы были заполнены амфорами с сельскохозяйственными товарами, о чем свидетельствуют сотни найденных оливковых косточек, а также остатки винограда, персиков и грецких орехов.

Дальнейшая судьба артефакта уже определена. Ученые проведут его детальную цифровую фиксацию методом фотограмметрии, не поднимая на поверхность. После этого корабль будет законсервирован тем же песком, который надежно защищал его все это время. Решение оставить судно на дне продиктовано практичностью: его подъем и последующая реставрация потребовали бы многомиллионных инвестиций.

