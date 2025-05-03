Физик назвал COVID доказательством симуляции нашей реальности

Британский физик Мелвин Вопсон предложил теорию, способную перевернуть наше понимание коронавируса и мироздания в целом. Согласно его предположению, одна из главных мутаций вируса SARS-CoV-2, вызвавшая всемирную пандемию, могла быть не следствием случайной эволюции, а результатом сложной информационной симуляции, сообщил портал UniladTech.

Вопсон строит свои аргументы на базе новой науки — инфодинамики. Эта область изучает, как информация подчиняется определенным закономерностям в процессе эволюции и развития сложных систем.

В частности, второй закон инфодинамики утверждает, что энтропия — показатель хаоса — в информационных системах либо остается неизменной, либо уменьшается при достижении системой равновесия.

Ученый подчеркивает, что в таких обстоятельствах информация становится более организованной и предсказуемой. Этот взгляд противоречит общепринятой точке зрения, утверждающей, что в природе господствуют хаос и случайность.

Изучая эволюцию коронавируса, Вопсон заметил, что большая часть мутаций вела не к усложнению, а к упрощению генома вируса. Лишь примерно 1,08% вариаций SARS-CoV-2 показали увеличение числа нуклеотидов — базовых кирпичиков генетического кода. В большинстве случаев происходило их удаление.

Этот факт, по мнению исследователя, ставит под вопрос традиционные представления о случайности мутаций и открывает перспективы для дальнейшего изучения информационной природы Вселенной.

Вопсон полагает, что его теория может приблизить нас к осознанию того, что сама реальность может быть организована на основе информационного принципа.

Ранее сообщалось, что в Китае при загадочных обстоятельствах умерли ведущие ученые в области искусственного интеллекта.