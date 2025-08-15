В небе над необитаемым островом обнаружили загадочные следы

В небе над необитаемым островом Херд, расположенном в южной части Индийского океана, заметили странные объекты. На спутниковых снимках они выглядят на темные пустоты.

В среднем ширина каждого из черных пятен достигала 13 километров. Как сообщает издание Live Science, снимки были сделаны в 2016 году.

По мнению ученых, пустоты представляли собой необычные атмосферные вихри — так называемые вихревые дорожки Кармана. Они образуются, когда воздушный поток наталкивается на возвышенность, которая нарушает его движение и создает двойной ряд вихрей.

В данном случае причиной вихревые дорожки столкнулись с пиком Моусон — действующим вулканом высотой 2700 метров, расположенном в центре острова Херд. Он стал препятствием для ветра, поэтому в облаках и появились загадочные пустоты.

