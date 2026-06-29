В Общественной палате предупредили о росте зависимости от смартфонов

Зависимость от смартфонов становится все более распространенной как среди взрослых россиян, так и среди детей. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам семьи, генеральный директор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко.

По словам эксперта, длительное и неконтролируемое использование мобильных устройств способно формировать психологическую зависимость. Он отметил, что по механизму воздействия такое состояние имеет сходство с другими видами аддиктивного поведения, включая зависимость от алкоголя, табака и психоактивных веществ.

Особую обеспокоенность, по мнению Рыбальченко, вызывает влияние смартфонов на детей и подростков. Он пояснил, что несовершеннолетние обладают менее устойчивыми психологическими механизмами самоконтроля и во многом перенимают привычки взрослых, которые сами проводят значительную часть времени с гаджетами.

Эксперт подчеркнул, что смартфоны действительно помогают родителям поддерживать связь с ребенком и контролировать его безопасность на расстоянии. Однако, когда семья находится вместе, использование мобильных устройств целесообразно свести к минимуму, уделяя больше внимания живому общению.

По мнению представителя Общественной палаты, начинать борьбу с чрезмерной зависимостью от смартфонов следует внутри семьи. Он рекомендовал вводить правила цифровой гигиены, включая специальные часы или дни без гаджетов, организовывать совместный досуг без использования телефонов, а также устанавливать разумные ограничения на время, которое дети проводят перед экраном.

Рыбальченко также отметил, что проблема чрезмерного использования смартфонов детьми требует широкого обсуждения с участием медицинского сообщества, специалистов и родителей. По его мнению, смартфонозависимость может негативно отражаться как на здоровье несовершеннолетних, так и на их полноценном развитии, поэтому этому вопросу необходимо уделять повышенное внимание.

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