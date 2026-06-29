Ученые выяснили, почему фруктоза хуже подавляет чувство голода, чем глюкоза

Исследователи выяснили, что фруктоза и глюкоза, несмотря на одинаковую энергетическую ценность, оказывают различное воздействие на механизмы регуляции аппетита в головном мозге. Результаты научной работы опубликованы в журнале Neuron .

Специалисты Центра химических ощущений Монелла провели серию экспериментов на лабораторных мышах, изучив реакцию AgRP-нейронов гипоталамуса — клеток, отвечающих за формирование чувства голода. Оказалось, что введение глюкозы значительно снижало активность этих нейронов, тогда как фруктоза вызывала заметно более слабый эффект.

Авторы исследования установили, что фруктоза воздействует на систему регуляции аппетита преимущественно косвенным путем. В этом процессе участвует кишечный гормон PYY, который передает сигналы в мозг через блуждающий нерв. Однако такой механизм оказался значительно менее эффективным по сравнению с прямым влиянием глюкозы. После искусственной блокировки этого сигнального пути фруктоза полностью переставала влиять на активность нейронов, отвечающих за чувство голода.

Несмотря на то что в краткосрочной перспективе оба вида сахара сходным образом отражались на объеме потребляемой пищи, со временем у животных сформировались устойчивые пищевые предпочтения. Наиболее привлекательным оказался кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, представляющий собой смесь фруктозы и глюкозы. По данным ученых, именно этот продукт обеспечивал более выраженное подавление активности AgRP-нейронов по сравнению с чистой фруктозой.

Ведущий автор исследования Амбер Алхадефф отметила, что полученные результаты позволяют лучше понять, каким образом современные продукты с высоким содержанием фруктозы и кукурузного сиропа взаимодействуют с нейронными механизмами, регулирующими аппетит.

Авторы работы также пришли к выводу, что распространенное ранее предположение о том, что нейроны голода реагируют исключительно на калорийность пищи, требует пересмотра. Новые данные свидетельствуют о том, что мозг способен различать разные виды сахаров и по-разному реагировать на них.

Ранее сообщалось, что специи и маринады не маскируют опасные бактерии в продуктах.