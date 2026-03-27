В России стартует разработка технологии вечной молодости

В Нижнем Новгороде прошел круглый стол, посвященный созданию передовой биотехнологии продления жизни. Ведущие геронтологи и клиницисты обсудили разработку метода на основе факторов Яманака. Мероприятие состоялось в ННГУ им. Лобачевского в рамках конференции «Биосистемы: организация, поведение, управление».

Как отметил руководитель ЦКП ВолгГМУ Роман Литвинов, современная наука уже способна управлять ростом сосудов и защищать внеклеточный матрикс. Однако для полноценного контроля над старением нужны новые инструменты: восстановление матрикса, коррекция эпигенетики и клеточные терапии. Именно эти направления лягут в основу технологий активного долголетия.

Участники также обсудили проекты Консорциума «Активное долголетие» и интеграцию научных разработок в здравоохранение. Ведущий сотрудник ВолгГМУ Виталий Ковалев сообщил, что совместная работа с компанией «ИННОВВИТА» уже принесла результаты. Ученые воспроизвели редкие плазмиды факторов Яманака — белков, возвращающих клетки в «молодое» состояние. Сейчас ведется работа над их модификацией, и исследователи готовы бесплатно делиться материалами с коллегами в России и за рубежом.

Ковалев подчеркнул, что эти разработки открывают новые возможности для регенеративной медицины, а открытый обмен данными ускорит развитие отечественной науки. В ходе дискуссии также прозвучало, что для успеха необходимо расширять партнерские связи, развивать междисциплинарные проекты и укреплять взаимодействие науки, государства и бизнеса.

