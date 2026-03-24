Вирусы животных могут поражать людей без предварительных мутаций, выяснили биологи

Международная группа ученых опубликовала в журнале исследование, которое меняет представление о том, как вирусы животных становятся угрозой для человека. Научная работа опубликована в журнале Cell.

Главный вывод: большинство зоонозных вирусов способны заражать людей без предварительных адаптивных изменений. Это значит, что риск распространения новых инфекций гораздо выше, чем считалось ранее.

Исследование также объясняет происхождение нескольких крупных вспышек. Авторы подтверждают, что вирус SARS-CoV-2, вызвавший пандемию COVID-19, не был создан в лаборатории. Отсутствие следов лабораторных манипуляций в его геноме указывает на естественное происхождение.

При этом ученые не исключают, что вирус мог распространиться через естественные механизмы, включая возможную передачу от животных или через работников лабораторий, ведущих полевые исследования.

Вместе с тем исследователи указывают на иной случай — вирус гриппа H1N1, который появился в 1977 году. Анализ его генетических особенностей подтверждает теорию, что штамм, вероятно, был лабораторным и «ускользнул» из исследовательского центра. Это один из немногих задокументированных примеров лабораторного происхождения пандемического вируса.

Ученые подчеркивают: для предотвращения будущих пандемий важно сосредоточиться не только на лабораторной безопасности, но и на системах раннего наблюдения за вирусами в дикой природе, а также на снижении факторов, способствующих их распространению среди людей.

Человеческая деятельность — урбанизация, изменение климата, интенсификация сельского хозяйства — создает идеальные условия для того, чтобы вирусы животных перешагивали видовой барьер. Изучение этих механизмов и оперативная реакция на вспышки остаются главными инструментами защиты от новых эпидемий.

