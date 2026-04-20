«Вижу музыку и ощущаю чужую боль»: как распознать в себе редкую особенность мозга

Синестезия позволяет 4% людей различать цвета на слух и вкус слов

Примерно от одного до четырех процентов людей во всем мире обладают редкой нейробиологической особенностью, известной как синестезия. Это состояние, при котором стимуляция одного органа чувств непроизвольно вызывает отклик в другом, позволяет им буквально «видеть» музыку, «ощущать» вкус слов или наделять цифры и буквы определенными цветами. Как поясняет ресурс «Гемотест», само название феномена происходит от древнегреческих слов, означающих «вместе» и «ощущение», что точно отражает его суть.

Синестезия не является заболеванием и не наносит вреда физическому здоровью, хотя в отдельных случаях может доставлять психологический дискомфорт. Например, некоторые синестеты, наблюдая за чужой болью, способны испытывать реальные физические страдания. Среди представителей творческих профессий доля людей с синестезией может достигать двадцати процентов, что значительно превышает средний показатель в общей популяции.

Точные причины возникновения этого феномена до сих пор остаются предметом научных дискуссий. Среди основных гипотез рассматриваются две: либо у синестетов изначально больше нейронных связей между различными сенсорными зонами головного мозга, либо связи имеют стандартную структуру, но отличаются повышенной активностью в определенных нейронных путях. В целом интеллектуальные способности синестетов сопоставимы со среднестатистическими, однако у них нередко возникают сложности с математикой из-за того, что цифры могут «одинаково пахнуть» или «иметь один цвет», что приводит к путанице. В то же время природа наградила их феноменальной памятью.