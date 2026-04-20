«Вижу музыку и ощущаю чужую боль»: как распознать в себе редкую особенность мозга

Примерно от одного до четырех процентов людей во всем мире обладают редкой нейробиологической особенностью, известной как синестезия. Это состояние, при котором стимуляция одного органа чувств непроизвольно вызывает отклик в другом, позволяет им буквально «видеть» музыку, «ощущать» вкус слов или наделять цифры и буквы определенными цветами. Как поясняет ресурс «Гемотест», само название феномена происходит от древнегреческих слов, означающих «вместе» и «ощущение», что точно отражает его суть.

Синестезия не является заболеванием и не наносит вреда физическому здоровью, хотя в отдельных случаях может доставлять психологический дискомфорт. Например, некоторые синестеты, наблюдая за чужой болью, способны испытывать реальные физические страдания. Среди представителей творческих профессий доля людей с синестезией может достигать двадцати процентов, что значительно превышает средний показатель в общей популяции.

Точные причины возникновения этого феномена до сих пор остаются предметом научных дискуссий. Среди основных гипотез рассматриваются две: либо у синестетов изначально больше нейронных связей между различными сенсорными зонами головного мозга, либо связи имеют стандартную структуру, но отличаются повышенной активностью в определенных нейронных путях. В целом интеллектуальные способности синестетов сопоставимы со среднестатистическими, однако у них нередко возникают сложности с математикой из-за того, что цифры могут «одинаково пахнуть» или «иметь один цвет», что приводит к путанице. В то же время природа наградила их феноменальной памятью.