Военные пенсии в РФ с 1 октября вырастут на 4%

В России с 1 октября этого года запланировано повышение военных пенсий. О таком решении в интервью РИА Новости сообщил Евгений Машаров, являющийся членом комиссии Общественной палаты РФ, которая занимается общественным контролем и работой с обращениями граждан.

Представитель Общественной палаты уточнил, что норма об увеличении данных выплат была заложена в законе, утверждающем федеральный бюджет на период 2026–2028 годов.

«Военная пенсия проиндексируется <...> на 4%. <...> Отмечу, что 4% — это предварительная цифра, окончательная может быть названа в сентябре 2026 года», — сказал Машаров.

Он также отметил, что правительство РФ может пересмотреть коэффициент индексации в сторону повышения, если фактический уровень инфляции по итогам года превзойдет прогнозируемые значения. При этом член ОП РФ подчеркнул, что размер военной пенсии не имеет прямой привязки к инфляции. Его рост зависит от увеличения денежного довольствия военнослужащих и сотрудников силовых структур.

Индексации выплат, подчеркнул специалист, будет носить беззаявительный характер, то есть получателям не нужно будет обращаться в соответствующие структуры с заявлениями.

Ранее сообщалось о том, что с 1 августа более 1,1 млн пенсионеров Москвы и Подмосковья получат прибавку.