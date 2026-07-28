«Финишная прямая». Белый дом анонсировал переговоры по Украине

В администрации США считают, что нынешний этап противостояния на Украине исчерпал себя и настала пора для его окончания. Такую позицию, как передает корреспондент, озвучил представитель американской исполнительной власти в беседе с телеканалом CNN, комментируя предстоящий визит Владимира Зеленского в Вашингтон.

«Теперь настало время закончить войну», — сказал источник CNN в Белом доме.

По словам собеседника телеканала , президент США Дональд Трамп намерен обсудить с украинским лидером «процесс мирного урегулирования между Россией и Украиной» — именно так, отметил он, сформулирована основная тема предстоящих переговоров.

Ранее сообщалось о том, что Трамп ввел 50-процентные пошлины на хоккейные клюшки из Канады.