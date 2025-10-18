За несколько часов Солнце поглотило две кометы-близнеца

Солнце за короткий промежуток времени поглотило две кометы, которые, вероятно, имели общее происхождение. Уникальную съемку этого события опубликовали специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в своем Telegram-канале.

Редкие кадры были получены 10 и 11 октября с помощью коронографов LASCO. На них запечатлено, как с интервалом в несколько часов два небесных тела гибнут в солнечной атмосфере.

По мнению ученых, эти кометы представляют собой либо «сестринские» объекты, сформировавшиеся вместе миллиарды лет назад из первичного облака, окружавшего молодое Солнце, либо осколки одной более крупной кометы, разрушенной в результате древнего космического катаклизма.

Ранее ученые ИКИ РАН сообщили о том, что Земля столкнулась с потоком солнечной плазмы раньше срока.