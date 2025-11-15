«Забытый мир, застывший в камне». На Шпицбергене обнаружены десятки тысяч окаменелостей возрастом 249 млн лет

Собранные в 2015 году более 30 000 окаменелостей возрастом 249 млн лет проливают новый свет на один из ключевых периодов в истории планеты — восстановление после Великого пермского вымирания.

Вместо того чтобы обнаружить скудные следы выживших видов, учёные из университетов Осло и Стокгольма нашли свидетельства настоящего эволюционного бума. Среди находок — зубы доисторических акул, костистых рыб, амфибий и впечатляющие останки морских рептилий, включая предков крокодилов и ихтиозавров, некоторые из которых были настоящими гигантами длиной до 5 метров. Вся эта масса свидетельств, от крошечных чешуек до массивных костей и окаменелых экскрементов, была извлечена из недр арктического острова, давно считающегося кладезем окаменелостей эпохи динозавров.

Публикация в журнале Science ставит точку в долгих дебатах о скорости восстановления жизни. Оказалось, что океаническим экосистемам понадобилось не десятки миллионов лет, а всего около 3 миллионов лет, чтобы не просто возродиться, но и сформировать сложные сообщества с множеством хищников, что указывает на невероятную скорость эволюционных процессов. Открытие доказывает, что переход сухопутных животных к жизни в океане и формирование новых экологических ниш произошло стремительно.

