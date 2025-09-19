Зачем древнеримские гладиаторы сражались с медведями? Шокирующая находка в Сербии раскрывает кровавый секрет арены

В ходе раскопок на территории древнеримского города Виминациум в Сербии археологи сделали уникальную находку — череп бурого медведя со следами травм, полученных в гладиаторских сражениях.

Как сообщает Live Science, возраст останков составляет около 1700 лет. Они были обнаружены вблизи античного амфитеатра, который входил в комплекс крупной римской военной базы на Балканском полуострове.

Анализ челюсти животного выявил признаки тяжелой инфекции, а его клыки были сильно сточены. По мнению ученых, такая картина типична для зверей, содержавшихся в неволе: износ зубов вызван постоянным трением о металлические прутья клетки.

Ведущий специалист исследования Неманя Маркович отметил, что хотя прямых доказательств гибели медведя на арене нет, характер травм и состояние здоровья однозначно указывают на то, что он пал жертвой кровавого представления. Генетическая экспертиза установила, что это был шестилетний самец, обитавший в окрестных лесах. Решающим доказательством его участия в боях стало повреждение на черепе — сквозное отверстие от копья гладиатора-венатора, специально обученного сражаться с дикими животными.

