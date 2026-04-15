250 пропавших: траулер с женщинами и детьми затонул у Бангладеш

Число пропавших без вести после кораблекрушения вблизи побережья Бангладеш превысило 250 человек. Среди них — женщины и несовершеннолетние. Об этом со ссылкой на данные агентства ООН по делам беженцев сообщает газета Dhaka Tribune.

В материале издания уточняется, что не менее 250 человек, в том числе женщины и дети, не выжили после опрокидывания судна в Андаманском море. В списке пропавших — беженцы из народа рохинджа, а также жители Бангладеш.

По предварительным данным, траулер отчалил из южного порта Бангладеш и взял курс на Малайзию. Из-за сильного перегруза и штормовых условий экипаж утратил контроль над судном, после чего оно затонуло. В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы.

