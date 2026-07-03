Известный поэт едва не погиб из-за укуса гюрзы в Дагестане

В Дагестане, в городе Избербаш, известный поэт Ильяс Идзиев едва не погиб от укуса ядовитой змеи. Прямо во дворе собственного дома на писателя напала гюрза — одна из самых крупных и опасных гадюк, пишет Газета.ру со ссылкой на Baza.

Инцидент произошел, когда поэт занимался делами на придомовой территории. Внезапно на него напала краснокнижная гюрза. Яд этой змеи вызывает тяжелое поражение нервной системы, и без своевременной помощи укушенный рискует не выжить. К счастью, рядом оказался родственник, который заметил случившееся и немедленно вызвал медиков.

На опубликованных кадрах из больницы видно, как плечо и рука пострадавшего покрылись фиолетовыми пятнами, а одна конечность сильно опухла. Пенсионера доставили в палату интенсивной терапии, где врачи боролись за его жизнь. Состояние поэта удалось стабилизировать.

Ильяс Магомедович Идзиев — известный советский и российский даргинский поэт, прозаик, публицист и поэт-песенник родом из Дагестана. Примечательно, что Идзиев гармонично совмещал литературное творчество с медициной, являясь профессиональным врачом. В своем творчестве он воспевал родной край, писал душевные стихотворения и тексты для песен, став заметной фигурой в культурной жизни Дагестана и внеся значительный вклад в сохранение и развитие даргинской национальной литературы.