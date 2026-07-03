Неуместный посыл: мэрия Таллина запретила выступления российского рэпера

Мэрия Таллина отказала в проведении концертов российскому рэперу Моту (Матвею Мельникову). Власти эстонской столицы сочли посыл его песен «неуместным» в контексте конфликта на Украине. Ранее аналогичная участь постигла американскую рок-группу Limp Bizkit, которую в Эстонии назвали сторонниками «государства-агрессора», пишет Postimees.

Вице-мэр Таллина Тийт Терик подтвердил, что ходатайства о проведении публичных мероприятий с участием российского рэпера были отклонены. Районы, в частности Пирита, запросили позицию городских властей, и после изучения вопроса те пришли к выводу: концерты не соответствуют текущей повестке.

Это не первое подобное решение. Ранее отменили выступление американской группы Limp Bizkit, запланированное на те же даты. Организатор, компания Baltic Live Agency, заявила, что инициатива исходила не от них — причиной стала позиция солиста Фреда Дерста, который в 2015 году публично поддержал принадлежность Крыма к России.

МИД Эстонии назвал приглашение группы недопустимым, заявив, что в культурном пространстве страны нет места для сторонников России. Таким образом, эстонские власти последовательно отказывают в площадках артистам, чьи взгляды расходятся с официальной позицией республики.