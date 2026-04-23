32 дрона за 13 часов: ПВО накрыла шесть регионов и Черное море

За 13 часов боевого дежурства российские средства противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 32 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, принадлежавших украинской стороне. Об этом проинформировала пресс-служба Министерства обороны РФ в мессенджере Max.

В военном ведомстве уточнили, что речь идет о дронах, уничтоженных в промежуток с 08:00 до 21:00 по московскому времени. Беспилотники были сбиты в небе над Архангельской, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Самарской областями, а также над акваторией Черного моря.

Ранее сообщалось о том, что дрон ВСУ врезался в верхние этажи жилого дома в Самаре.