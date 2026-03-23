35 дронов сбито и пожар в порту: раскрыты детали массированной атаки на Ленобласть
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем телеграм-канале сообщил, что количество сбитых над Ленинградской областью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) достигло 35.
Кроме того, в морском порту Приморска произошло воспламенение топливной емкости. Персонал был выведен из зоны риска, в настоящий момент специалисты занимаются ликвидацией огня.
«Боевая работа по отражению атаки продолжается», — отметил губернатор.
Напомним, вечером воскресенья, 22 марта, силами ПВО над небом Ленобласти было уничтожено девять БПЛА.
Ранее сообщалось о том, что над Ленобластью борт авиакомпании «Россия» подал сигнал бедствия.