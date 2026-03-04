4 марта по всей России проверят системы оповещения населения

4 марта во всех регионах России состоится масштабная плановая проверка систем оповещения населения. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МЧС России.

В рамках тестирования по всей стране будут включены электросирены и уличные громкоговорители. Также запланировано кратковременное замещение эфира обязательных общедоступных телеканалов и радиостанций. Информация о проверке появится и в мобильном приложении «МЧС России».

В ведомстве пояснили, что подобные мероприятия проводятся регулярно для оценки исправности всех элементов системы экстренного оповещения и повышения готовности дежурных служб к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Предыдущее тестирование проходило в октябре.

Специалисты напомнили, что при звуке сирены следует сохранять спокойствие, включить телевизор или радио на любой общедоступный канал и прослушать официальное сообщение.

Вопрос эффективного оповещения населения приобрел особую значимость после трагических событий в Крымске в июле 2012 года, когда в результате разрушительного наводнения погибли около 170 человек. По итогам расследования тогда было установлено, что система информирования жителей фактически не функционировала в полном объеме.

В настоящее время в стране продолжается развитие комплексной системы экстренного оповещения. Предполагается, что ее модернизация позволит сократить время доведения информации до граждан в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации и обеспечить максимально широкий охват населения.

Ранее сообщалось, что в районе Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,4.