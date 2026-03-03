В Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,4: жители ощутили толчки, вода выплеснулась из аквариума

Днем 3 марта в районе Сочи зафиксировали землетрясение. По данным сейсмологов, магнитуда подземных толчков достигла 4,4. Эпицентр находился в 27 километрах от города-курорта и в 185 километрах от Краснодара.

Местные жители ощутили колебания. Корреспондент «Комсомольской правды» — Кубань» Олег Умаров, проживающий в центре Сочи на девятом этаже, сообщил, что тряхнуло весьма ощутимо — вода из аквариума с рыбками выплеснулась наружу. Другие очевидцы также делятся впечатлениями в соцсетях, отмечая, что толчки были кратковременными, но заметными.

Информация о возможных разрушениях и пострадавших пока уточняется. Спасательные службы проводят мониторинг. Сочи расположен в сейсмоопасной зоне, и подземные толчки здесь случаются регулярно, однако столь ощутимые — нечасто. Специалисты напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности при повторных афтершоках, если они последуют.

