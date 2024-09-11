42 военная прокуратура гарнизона на страже закона о противодействии коррупции

Установлено, что бывший военнослужащий, занимавший должность, на которую распространялись запреты, ограничения и обязанности, после увольнения с военной службы трудоустроился в одну из коммерческих организаций на должность инженера.

Однако в нарушение установленных антикоррупционных требований соответствующее уведомление по месту его прежней службы работодателем своевременно направлено не было.

В связи с допущенными нарушениями закона военной прокуратурой гарнизона в отношении директора организации возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего).

Рассмотрев материалы военной прокуратуры мировой суд судебного участка №30 г. Пскова оштрафовал правонарушителя на 20 тыс. рублей.