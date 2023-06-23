Адвокат Астахов заявил, что большое число украинских военных сдаются в плен

Безопасность

Фото: [©Владимир Трефилов/РИА Новости]

По словам адвоката Павла Астахова, имеется множество подтвержденных случаев расстрела солдат ВСУ украинской контрразведкой, а на линии соприкосновения они массово сдаются в плен. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что подобная жестокость была известна со времен Второй мировой войны, когда стало известно, что Германия проигрывает войну.

По мнению Астахова, зверство – это признак битья в агонии.

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