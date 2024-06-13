Адвокат Карабанов перечислил популярные схемы курортных мошенников по обману путешественников

Летний туристический сезон активно набирает обороты, и тысячи жителей нашей страны с разных уголков устремляются на отдых в курортные регионы российского юга. Тем не менее поездка на море далеко не всегда проходит гладко, известно множество случаев обмана путешественников разного рода мошенниками, пользующихся расслабленностью людей на летних каникулах. По словам адвоката Александра Карабанова, людям, отдыхающим на курортах, необходимо сохранять бдительность и держать ухо востро. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он добавил, что первым риском можно назвать бронирование отелей. На сегодняшний день возникает много сайтов-зеркалок, якобы позволяющим туристам делать какие-то брони. Человек проходит всю процедуру, ему даже могут прислать какой-то ваучер, он переводит деньги на какие-то реквизиты. Однако впоследствии при заселении в отель оказывается, что указанный номер не оплачен. В связи с чем в первую очередь необходимо убедиться в общении непосредственно с проверенным туроператором.

По мнению юриста, также должна напрячь практика завышения стоимости различных дополнительных услуг, от такси и экскурсионных программ до стоимости еды в ресторанах. Поэтому отдыхающим следует провести определенный мониторинг и учитывать, насколько предлагаемые цены адекватны рынку.

Он отметил, что также мошенники стараются заработать путем различных прокатных средств транспорта, при возвращении которых проверяют на наличие каких-то повреждений, и нередко они находятся. В результате с человека списывают деньги за необоснованный ремонт повреждений, которые он якобы получил.