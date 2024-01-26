Адвокат Карабанов считает необходимостью введение смертной казни для террористов и экстремистов

По словам адвоката Александра Карабанова, приговоренная к двадцати семи годам лишения свободы по делу о взрыве в петербургском кафе Дарья Трепова* понесла оправданное и справедливое наказание. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что людей, которые причастны к террористической и экстремистской деятельности, сегодня должны судить по законам военного времени.

По мнению юриста, слова Треповой* о незнании содержимого роковой статуэтки не дают оснований освобождения ее от ответственности.

*признана экстремистом.