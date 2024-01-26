Адвокат Карабанов считает необходимостью введение смертной казни для террористов и экстремистов
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
По словам адвоката Александра Карабанова, приговоренная к двадцати семи годам лишения свободы по делу о взрыве в петербургском кафе Дарья Трепова* понесла оправданное и справедливое наказание. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он добавил, что людей, которые причастны к террористической и экстремистской деятельности, сегодня должны судить по законам военного времени.
По мнению юриста, слова Треповой* о незнании содержимого роковой статуэтки не дают оснований освобождения ее от ответственности.
*признана экстремистом.