Адвокат Краснов назвал способы спасения от буллинга в школе

Проблема травли в школах становится все более актуальной и требует срочного разрешения. Многие люди задаются вопросом, что нужно сделать с юридической точки зрения для предотвращения и пресечения данной проблемы. Почетный адвокат РФ Дмитрий Краснов пояснил, как понять, что ребенок подвергся буллингу и что с этим делать. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, все зависит от степени негативного воздействия коллектива на ребенка. Так, бывают случаи, что ребенку объявлен бойкот и с ним просто никто не разговаривает, а бывает, когда откровенно травят одного из детей. И если в первом случае с точки зрения права привлечь к ответственности невозможно, то если имеют место физические действия, то здесь уже есть признаки преступления.

Юрист отметил, что тем не менее школьников нельзя привлечь к уголовной ответственности в силу их возраста, поэтому необходимо искать подход к решению этой проблемы на уровне их родителей.

По его мнению, после беседы с ребенком нужно отправиться в школу, переговорить с классным руководителем, школьным психологом.

Адвокат подчеркнул, что проблему следует решать в комплексе и на государственном уровне.