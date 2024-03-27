Адвокат Краснов считает, что Россия больше не должна соблюдать мораторий на смертную казнь

В нижней палате парламента весьма активно обсуждают вопрос снятия моратория на смертную казнь после теракта в «Крокус Сити Холле». По словам почетного адвоката РФ Дмитрия Краснова, референдум по этому волнующему граждан вопросу лишним точно не будет, поскольку они должны высказать собственное мнение. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что согласен с мнением спикера Госдумы Вячеслава Володина, что для этого необходимо всего лишь решение Конституционного суда РФ. Тем более что это было одним из обязательных требований для вступления в Совет Европы, однако на данный момент наша страна уже не является членом данной организации и не обязана соответствовать данному требованию.

По мнению юриста, кроме того, в свое время данный мораторий был необходим для исправления вероятной ошибки в отношении лиц, приговоренных к высшей мере наказания.

Он подчеркнул, что при условии решения большей части населения о возвращении смертной казни ее следует вернуть.