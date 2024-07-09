Адвокат назвал предполагаемых ответчиков по делу о нападении собак на ребенка в Шатуре
Адвокат Жорин предположил, кто ответит за нападение собак на ребенка в Шатуре
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
Адвокат Сергей Жорин рассказал, кто может понести ответственность за нападение стаи бродячих собак на пятилетнего мальчика в подмосковной Шатуре.
Напомним, все произошло в минувшую пятницу. У ребенка множественные укусы, его госпитализировали. Было возбуждено уголовное дело.
В интервью Regions правозащитник объяснил: ответственность за нападение безнадзорных животных на ребенка может понести женщина, которая их подкармливала, если ее признают хозяйкой собак.
Подобная судебная практика была в Кирове, где бездомная собака напала на женщину, а штраф назначили местному жителю, который подкармливал пса.
Дело может пойти и по иному сценарию, добавил специалист. Если выяснится, что обязанность по недопущению подобных ситуаций лежит на какой-либо муниципальной организации, то ответственной за произошедшее назначат ее представителей или администрацию.