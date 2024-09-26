Адвокат Пашаев предлагал мобилизованным узникам отсидеться в тылу за 1,2 млн руб.

Бывший адвокат Эльман Пашаев, известный своей «громкой» защитой актера Михаила Ефремова, оказался замешан в новом скандале. Как сообщил Mash, Пашаев, служивший в 95-м полку, предлагал мобилизованным заключенным, участвующим в специальной военной операции (СВО), возможность отсидеться в тылу за 1,2 млн руб.

Схема Пашаева, как утверждается, была проста: он использовал свое положение и связи, чтобы обещать заключенным, принявшим решение отправиться на фронт вместо отбывания срока, безопасное место в тыловом подразделении. Сумму он предлагал разбить на два транша, чтобы не вызывать подозрений.

Одна из жен заключенного, принявшего решение отправиться на фронт, рассказала, что в марте ее супруг связался с Пашаевым, надеясь на помощь в переведении в безопасное место. Пашаев, в свою очередь, предложил свою «услугу» за внушительную сумму, заявив, что может обеспечить ему место в тыловом полку.

Женщина, вспоминая историю с Ефремовым, которая вызывала у нее сомнения в честности и порядочности Пашаева, отказалась от его предложения. Однако, по информации, на предложение Пашаева согласились минимум пять человек, которые теперь планируют обратиться в суд, чтобы восстановить справедливость.

Ранее сообщалось, что Эльману Пашаеву вменяют получение 3 млн руб. из бюджета за фиктивное ранение.