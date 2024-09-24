Эльману Пашаеву вменяют получение 3 млн руб. из бюджета за фиктивное ранение

Сыщики полагают, что бывший юрист мог сознательно объявить себя в апреле раненым, чтобы незаконно получить государственные выплаты, сообщил Mash.

Вчера, 23 сентября, правоохранители целый день опрашивали командира 95-го стрелкового полка Виктора «Сида» Москаленко.

Следом на допрос были вызваны еще двое человек. Дополнительно запрошены материалы по бойцу с позывным «Крюгер» — он был медиком и, предположительно, мог выдать Эльману поддельную справку.

На данный момент следователи выясняют все подробности происшествий апреля.

Кроме того, проверяется еще один случай с Пашаевым — в июле он сообщал в социальных сетях, что пережил атаку украинского дрона-камикадзе. И также пытался получить выплаты за ранение. Однако в пятой бригаде, где он служил, ему отказали, заподозрив неладное. Вскоре Пашаев оказался в Москве, где выглядел вполне здоровым и невредимым.

Ранее адвокат Краснов определил наиболее вероятное наказание для Эльмана Пашаева.