Адвокат Вербицкая-Линник назвала способы избежать мошенников при договоре пожизненной ренты

В Москве набирает популярность услуга пожизненной ренты, в рамках которой получатель ренты передает в собственность плетельщику ренты свое имущество, а взамен получает регулярные денежные выплаты или содержание в иной форме. Адвокат Юлия Вербицкая-Линник пояснила принципы работы договоров пожизненной ренты и способы избежать мошенников. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, после заключения указанного договора собственником жилья становится плательщик ренты, неминуемо ожидающий скорейшего ухода в мир иной прежнего собственника. Таким образом, в этой ситуации не исключено криминальное развитие событий.

Юрист подчеркнула, что контроль за соблюдением договора ренты в нашей стране по действующему законодательству никто не осуществляет, в связи с чем получатель ренты, доверяющий нотариусу, защитить себя, если и сможет, то с большим трудом.

Ранее сообщалось, что мошенница лишила 85-летнего дедушку из Химок двух квартир и почти всех денег.