«Аэрофлот» отменил рейсы в Тегеран из-за ограничений

В связи с ограничением воздушного пространства авиакомпания «Аэрофлот» отменила рейсы в Тегеран, пишет вечером в четверг РИА Новости.

В публикации уточняется, что Иран закрыл свое воздушное пространство для транзитных рейсов над западными и центральными районами страны в среду и в связи с продлением ограничений (до 10 июля) авиакомпания корректирует расписание по этому направлению. Полеты возобновятся тогда, когда все ограничения будут сняты.

Пассажирам, добавили в авиакомпании, уже предлагают переоформление билетов на более поздние даты или же вынужденный возврат.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что глава МИД Израиля потребовал от Европы действий против Ирана — в частности, речь идет о возобновлении санкций.