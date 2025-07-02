Глава МИД Израиля потребовал от Европы действий против Ирана

После того, как Иран заявил о приостановке взаимодействия с МАГАТЭ, Европа обязана незамедлительно возобновить действие всех санкций, направленных против этой страны. С подобным призывом выступил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в своем аккаунте в социальной сети Х.

Саар заявил, что обращается к странам «евротройки» — Германии, Франции и Великобритании — с настоятельной просьбой немедленно вернуть в действие все санкции, введенные ранее в отношении Ирана. Он подчеркнул, что недавнее заявление Тегерана о прекращении сотрудничества с МАГАТЭ представляет собой грубое нарушение всех международных обязательств в области ядерной энергетики.

Глава израильского МИДа также призвал мировое сообщество к незамедлительному использованию всех доступных инструментов для пресечения ядерных планов Исламской Республики. Он подчеркнул необходимость решительных действий со стороны международного сообщества для предотвращения дальнейшего развития ядерной программы Ирана.

Ранее сообщалось, что в Иране вышел президентский указ о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ.