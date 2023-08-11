Аэропорт Внуково временно приостановил свою работу
Фото: [© РИА Новости / Григорий Сысоев]
Московский аэропорт Внуково временно закрыли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
По предположению источника агентства, приостановка работы аэропорта может быть связана с беспилотником.
Позже в аэропорту подтвердили ограничения на прием и выпуск самолетов. Часть рейсов перенаправляется в другие аэропорты Москвы.
Задержки и отмены рейсов зафиксированы также в Домодедово (задержано 15 рейсов и отменено восемь) и Шереметьево.