Аэропорт Внуково временно приостановил свою работу

По предположению источника агентства, приостановка работы аэропорта может быть связана с беспилотником.

Позже в аэропорту подтвердили ограничения на прием и выпуск самолетов. Часть рейсов перенаправляется в другие аэропорты Москвы.

Задержки и отмены рейсов зафиксированы также в Домодедово (задержано 15 рейсов и отменено восемь) и Шереметьево.