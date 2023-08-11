Аэропорт Внуково временно приостановил свою работу

Безопасность

Фото: [© РИА Новости / Григорий Сысоев]

Московский аэропорт Внуково временно закрыли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

По предположению источника агентства, приостановка работы аэропорта может быть связана с беспилотником.

Позже в аэропорту подтвердили ограничения на прием и выпуск самолетов. Часть рейсов перенаправляется в другие аэропорты Москвы.

Задержки и отмены рейсов зафиксированы также в Домодедово (задержано 15 рейсов и отменено восемь) и Шереметьево.

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