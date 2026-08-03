Врачи назвали обязательный набор летней аптечки

Летняя аптечка должна содержать не только перевязочные материалы, но и препараты первой необходимости, которые помогут при травмах, высокой температуре, аллергии и расстройствах пищеварения. Такие рекомендации « Ленте.ру » дали терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Алексей Абызов и педиатр Екатерина Болдырева в исследовании, подготовленном совместно с сервисом доставки «Купер».

Специалисты советуют включить в аптечку бактерицидные пластыри, стерильные бинты, марлевые салфетки, антисептик, средство для остановки кровотечения, препарат от ожогов, а также жаропонижающие на основе ибупрофена или парацетамола. При необходимости можно дополнить набор антибактериальной мазью для обработки ран.

Кроме того, врачи рекомендуют иметь под рукой физраствор и сосудосуживающие капли для носа, а при риске кишечных инфекций — порошок для приготовления электролитного раствора, который помогает восполнить потерю жидкости.

В аптечку также стоит добавить антигистаминные препараты, а взрослым — средства от тошноты и спазмов. При появлении подобных симптомов у ребенка медики советуют не заниматься самолечением, а обратиться к педиатру.

Дополнительно специалисты рекомендуют положить термометр и экспресс-тест на стрептококк группы А, который может помочь врачу быстрее оценить состояние пациента во время дистанционной консультации. Врачи также напомнили, что принимать любые лекарственные препараты следует только по рекомендации специалиста.

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