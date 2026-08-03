Закончились лекарства: Дана Борисова попросилась домой с проекта «Сокровища императора»

Телезрители и поклонники Даны Борисовой внезапно заметили, что звезда исчезла из всех проектов, где еще недавно была активной участницей. Последний раз ее можно было увидеть в шоу «Сокровища императора» на одном из федеральных каналов — и тут она пропала без объяснений. Общественная Служба Новостей решила выяснить причину такого резкого ухода и напрямую связалась со знаменитостью. Ответ оказался откровенным и тревожным: за внешним благополучием скрывалась внутренняя борьба, которая в какой-то момент вышла из-под контроля.

Сама Дана объяснила свое исчезновение банальной, но опасной проблемой — у нее закончились жизненно необходимые таблетки, которые она принимает для стабилизации биполярного аффективного расстройства. Без медикаментозной поддержки ее состояние резко ухудшилось: она призналась, что стала «бросаться на людей», теряла контроль над эмоциями и буквально сводила с ума и себя, и окружающих. Атмосфера на проекте накалилась до предела, и в конечном счете Борисова сама попросилась домой — организаторы пошли ей навстречу и отпустили, прекратив участие в съемках.

Последствия такого срыва оказались серьезными: сейчас артистка находится на лечебном курсе, и врачи строго предупредили ее о недопустимости прерывания терапии. Поэтому она приняла волевое решение — больше не браться за продолжительные шоу, чтобы случайно не спровоцировать новый эпизод болезни. Борисова понимает, что рисковать своим психическим здоровьем ради эфиров больше не готова, и теперь любой новый контракт будет оцениваться через призму безопасности.

В целом Дана не собирается уходить из индустрии насовсем. Она заявила, что как только восстановится и наберется сил, обязательно вернется на экраны — но уже в ином качестве. Вряд ли это будут экстремальные реалити, которые требуют колоссальной нервной нагрузки и стресса. Ее главный урок — научиться говорить «нет» ради собственного здоровья, и она намерена следовать этому правилу, чтобы не повторять пугающий опыт недавних дней.

Ранее она призналась, что больше не хочет вступать в отношения.